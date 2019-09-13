Скачать
Пятница, 13.09.2019
Чемпионат мира по хоккею-2020 U-20 пройдет в Украине (Видео)
Чемпионат мира по хоккею-2020 U-20 пройдет в Украине (Видео)
На дебюте Усика в хэвивейте ожидается аншлаг
На дебюте Усика в хэвивейте ожидается аншлаг
Определен первый финалист ЧМ-2019 по баскетболу
Определен первый финалист ЧМ-2019 по баскетболу
Бразилец Витао забил дебютный гол в Шахтере (Видео)
Бразилец Витао забил дебютный гол в Шахтере (Видео)

Определен лучший тренер АПЛ в августе

Определен лучший тренер АПЛ в августе
14:32 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Немецкий специалист Юрген Клопп признан лучшим менеджером чемпионата АПЛ по итогам месяца.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп признан лучшим тренером чемпионата Англии по футболу по итогам августа. Об сообщает официальный "твиттер" АПЛ.

Клопп является единственным менеджером, который не знает горячи поражений в новом сезоне АПЛ. Его подопечные выиграли 4 из 4 стартовых поединка текущего сезона.

 

Среди этих матчей стоит выделить победу над Арсеналом (3: 1), и успех со счетом (3: 0) в гостевом матче против Бернли, который, к слову, стал клубным рекордом Ливерпуля, а именно 13-я победа в Премьер-лиге подряд.

Ливерпуль в стартовых турах забил 12 голов, при этом пропустив только три в первом месяце сезона.

Назван лучший футболист АПЛ по итогам августа

52-летний немецкий наставник в голосовании за лучшего тренера месяца обошел Пепа Гвардиолу (Ман Сити), Роя Ходжсона (Кристал Пэлас) и Брендана Роджерса из Лестера.

Творец главной сенсации в истории АПЛ может возглавить Динамо Киев

Юрген Клопп имеет возможность продлить серию побед в текущем сезоне до пяти уже в субботу против Ньюкасл Юнайтед. Поединок пройдет на стадионе "Энфилд". Начало матча в 14:30 по киевскому времени.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ, Юрген Клопп, Чемпионат Англии, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Несите премию Пушкаша: шедевральный гол бисиклетой от вратаря Аякса (Видео)
02 Творец главной сенсации в истории АПЛ может возглавить Динамо Киев
03 Феномен Шевченко: Украина - один из главных фаворитов Евро-2020
04 Привет Ибрагимовичу: вратарь Лестера забил фантастический гол бисиклетой (Видео)
05 Ломаченко может приостановить карьеру: названа причина
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь