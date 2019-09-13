Определен лучший тренер АПЛ в августе

Новости спорта:Немецкий специалист Юрген Клопп признан лучшим менеджером чемпионата АПЛ по итогам месяца.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп признан лучшим тренером чемпионата Англии по футболу по итогам августа. Об сообщает официальный "твиттер" АПЛ.

Клопп является единственным менеджером, который не знает горячи поражений в новом сезоне АПЛ. Его подопечные выиграли 4 из 4 стартовых поединка текущего сезона.

Another W for Jurgen Klopp The @LFC boss is your @BarclaysFooty Manager of the Month for August #PLAwards pic.twitter.com/0lHGTkvTpj — Premier League (@premierleague) September 13, 2019

Среди этих матчей стоит выделить победу над Арсеналом (3: 1), и успех со счетом (3: 0) в гостевом матче против Бернли, который, к слову, стал клубным рекордом Ливерпуля, а именно 13-я победа в Премьер-лиге подряд.

Ливерпуль в стартовых турах забил 12 голов, при этом пропустив только три в первом месяце сезона.

52-летний немецкий наставник в голосовании за лучшего тренера месяца обошел Пепа Гвардиолу (Ман Сити), Роя Ходжсона (Кристал Пэлас) и Брендана Роджерса из Лестера.

Юрген Клопп имеет возможность продлить серию побед в текущем сезоне до пяти уже в субботу против Ньюкасл Юнайтед. Поединок пройдет на стадионе "Энфилд". Начало матча в 14:30 по киевскому времени.