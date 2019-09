Определен лучший тренер АПЛ в августе

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп признан лучшим тренером чемпионата Англии по футболу по итогам августа. Об сообщает официальный "твиттер" АПЛ.

Клопп является единственным менеджером, который не знает горячи поражений в новом сезоне АПЛ. Его подопечные выиграли 4 из 4 стартовых поединка текущего сезона.

Another W for Jurgen Klopp

The @LFC boss is your @BarclaysFooty Manager of the Month for August #PLAwards pic.twitter.com/0lHGTkvTpj

— Premier League (@premierleague) September 13, 2019