Определен лучший тренер АПЛ в августе

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп признан лучшим тренером чемпионата Англии по футболу по итогам августа. Об сообщает официальный "твиттер" АПЛ.
Клопп является единственным менеджером, который не знает горячи поражений в новом сезоне АПЛ. Его подопечные выиграли 4 из 4 стартовых поединка текущего сезона.
Another W for Jurgen Klopp
The @LFC boss is your @BarclaysFooty Manager of the Month for August #PLAwards pic.twitter.com/0lHGTkvTpj
— Premier League (@premierleague) September 13, 2019
Среди этих матчей стоит выделить победу над Арсеналом (3: 1), и успех со счетом (3: 0) в гостевом матче против Бернли, который, к слову, стал клубным рекордом Ливерпуля, а именно 13-я победа в Премьер-лиге подряд.
Ливерпуль в стартовых турах забил 12 голов, при этом пропустив только три в первом месяце сезона.
52-летний немецкий наставник в голосовании за лучшего тренера месяца обошел Пепа Гвардиолу (Ман Сити), Роя Ходжсона (Кристал Пэлас) и Брендана Роджерса из Лестера.
Юрген Клопп имеет возможность продлить серию побед в текущем сезоне до пяти уже в субботу против Ньюкасл Юнайтед. Поединок пройдет на стадионе "Энфилд". Начало матча в 14:30 по киевскому времени.