Луческу назвал своего самого любимого футболиста

Новости спорта:Легендарный экс-тренер донецкого Шахтера Мирча Луческу назвал своего любимого футболиста.

Бывший наставник «Шахтера» Мирча Луческу в интервью итальянской прессе оценил перспективы новичка «Ромы» Генриха Мхитаряна.

«Мхитарян – один из моих самых любимых игроков. Он очень умный, отлично адаптируется ко всем стилям игры, а также обладает исключительной выносливостью.

Я использовал его на позиции под нападающим, однако в Англии ему приходилось выступать в непривычной роли. Генрих быстро станет ключевым игроком в составе «Ромы», – приводит слова Луческу в Tuttomercatoweb.

Напомним, что в Италии Генрих будет выступать до конца нынешнего сезона на правах аренды. Для лидера сборной Армении это будет третий европейский чемпионат из топ-5 - ранее Мхитарян защищал света дортмундской «Боруссии», после чего перебрался в английскую Премьер Лигу, где выступал за «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».