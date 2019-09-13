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Наставник Ювентус выразил восхищение работой своих футболистов

Наставник Ювентус выразил восхищение работой своих футболистов
16:04 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Итальянский специалист Маурицио Сарри прокомментировал работу своих подопечных на тренировке.

Главный тренер туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри, который вернулся к работе с командой, поблагодарил за помощь. В течение нескольких недель специалист проходил курс лечения от пневмонии, которая была диагностирована ему в середине августа.

"Было нелегко оставаться вне дома. Я благодарю врачей, которые лечили меня, и они дали мне понять, что я должен был сделать небольшой шаг назад. Но я был спокоен, потому что у технического персонала всё отлично.

Было нелегко сделать выбор между игроками для заявки на Лигу чемпионов, но это нужно. Сейчас же я думаю только о чемпионате, наше внимание должно быть сосредоточено на завтра.

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У нас есть много игроков, которые мало играли за последние несколько месяцев, например Хедира, Рэмси и Рабьо. Но я должен сказать одно: никогда в своей карьере я не видел, чтобы команда так хорошо работала во время остановки на матчи национальных команд", — цитирует Сарри официальный "твиттер" клуба.

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ФК Ювентус, Серия А, Футбол, Чемпионат Италии, Новости футбола, Маурицио Сарри.
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