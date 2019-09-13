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Ман Сити потерял своего основного центрбека до конца года

Ман Сити потерял своего основного центрбека до конца года
16:28 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Защитник сборной Франции и Манчестер Сити Эмерик Лапорт не сможет вернуться на поле в текущем году.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал сроки восстановления защитника команды Эмерика Лапорта.

«Лапорт выбыл на пять, шесть месяцев. Он точно вернётся в строй в следующем году – в январе или феврале», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Напомним, 25-летний защитник получил травму в первом тайме матча с «Брайтон энд Хоув Альбион» (4:0) в 4-м туре английской Премьер-лиги. Эмерик срубил соперника, но в итоге пострадал сам. Врачи диагностировали ему повреждения хряща и наружного мениска. В начале сентября француз был успешно прооперирован.

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В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Лапорт сыграл за «Манчестер Сити» во всех 4 матчах, проведя на поле в общей сложности 307 минут. Он не отметился результативными действиями и заработал одну жёлтую карточку.

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ФК Манчестер Сити, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Эмерик Лапорт.
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