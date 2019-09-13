Моуриньо сделал нескромный комплимент в адрес Месси

Новости спорта:Португальский экс-тренер Реала Жозе Моуриньо поделился своим мнением о форварде Барселоны Лионеле Месси.

Жозе Моуриньо никогда не тренировал Лионеля Месси, однако аргентинец все-таки оказал на него влияние.

"Должен сказать, я очень многим обязан своим игрокам. Также тем, кто не играл под моим началом, но создавал мне проблемы. Например, Месси сделал меня лучшим тренером, потому что нужно было готовиться к встречам с ним, организовывать команду играть", — заявил Моуриньо AS.

"То же можно сказать и про других великих игроков, против которых мне приходилось играть".

Сейчас Моуриньо находится без работы после увольнения из Манчестер Юнайтед в декабре прошлого года. Недавно слухи связывали его с ПСЖ и Реалом. Экс-нападающий Барселоны и бывший подопечный Жозе Самуэль Это'о признался, что хотел бы видеть Особенного в каталонском клубе.