Наставник ПСЖ рассказал, когда Неймар вернется на поле

Новости спорта:Главный тренер ПСЖ Томас Тухель анонсировал появление Неймара в следующем поединке чемпионата Франции.

Матч ПСЖ – Страсбур, вероятно, станет самым ожидаемым поединком всего сезона чемпионата Франции.

"Да, я рассчитываю на Неймара завтра. Я очень рад, что трансферное окно закрылось. Теперь все стало ясно. Мы знаем нашу команду, и я очень счастлив. У нас есть Неймар, теперь он может сосредоточиться на ПСЖ.

Нам не хватает Кавани и Мбаппе, поэтому было важно, чтобы Неймар вернулся. Он игрок ПСЖ, поэтому мы можем рассчитывать на него. Он хорошо тренировался и готов", – цитирует Тухеля Le10sport.com.

Напомним, из-за летней трансферной саги с переходом Неймара парижские фанаты очень разозлились на нападающего. В текущем сезоне бразилец еще не примерял футболку ПСЖ.