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В Вальядолиде определились с ролью Лунина в клубе

В Вальядолиде определились с ролью Лунина в клубе
08:23 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Андрею Лунину придется наблюдать за матчами Ла Лиги со скамьи запасных.

Возможно, в следующем сезоне Андрей Лунин станет дублером Тибо Куртуа в мадридском Реале, но пока что он в аренде в Вальядолиде и должен доказывать свою состоятельность.

Впрочем, несмотря на высокий уровень украинца на тренировочных сессиях, главный тренер Вальядолида Серхио Гонсалес доверяет конкуренту Лунина.

"Невероятная атмосфера": Лунин - о матче против Нигерии

"Мы полностью уверены в Масипе. Два предыдущих года он провел на очень высоком уровне. Это правда, что Лунин хорошо тренируется и усложняет выбор, но если ничего неожиданного не произойдет, ему придется ждать свой шанс. Я понимаю, что на него оказывается давление, но Масип продолжит быть №1. Лунин будет играть в Кубке Испании", — цитирует Серхио Гонсалеса pucelafichajes.com.

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ФК Реал, Футбол, ФК Вальядолид, Новости футбола, Андрей Лунин, Серхио Гонсалес.
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