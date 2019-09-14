Зидан отреагировал на "козла отпущения" Бэйла

Новости спорта:Зинедин Зидан отметил, что проблемы нахождения Гарета Бэйла в команде уже позади.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан высказался о полузащитнике Гарете Бэйле, который ранее назвал себя "козлом отпущения" в мадридском клубе.

"Бэйл не является козлом отпущения. Наверное, мы все виноваты в ситуации, когда что-то идет не так. Это относится как к хорошим вещам, так и к плохим. Мы все в одной лодке, и это не изменится.

Я всегда говорил, что Бэйл - потрясающий игрок. Все знают, что произошло летом. Но теперь Бэйл здесь, и я рад. Так же как и он, клуб и фанаты. Пришло время двигаться вперед", - приводит слова Зидана Goal.com.

В текущем сезоне Бэйл провел три матча в Ла Лиге, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.