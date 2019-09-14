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"Чувствую себя компфортно": Гомес о пребывании в Олимпике

"Чувствую себя компфортно": Гомес о пребывании в Олимпике
13:57 Сегодня Телеграф UA-football Фото: Твиттер

Новости спорта:Висенте Гомес поведал, как проходит его адаптация в Олимпике.

Главный тренер Олимпика Висенте Гомес поделился ожиданиями от матча 7-го тура УПЛ против "Мариуполя".

"Команда работает хорошо. Эти первые дни совместной работы очень важны для всех. Сейчас мы только знакомимся, но при этом я чувствую себя очень комфортно.

Наш следующий соперник – Мариуполь – очень удачно провел предыдущий сезон. Сейчас они тоже полагаются на молодых футболистов, а также еще нескольких ветеранов.

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Матч точно не будет простым для Олимпика. Но я уверен, что мы готовы к борьбе, и надеюсь на победу", – сказал Гомес в эфире Футбол NEWS.

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ФК Олимпик, УПЛ, Новости футбола, ФК Мариуполь, Висенте Гомес.
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