"Чувствую себя компфортно": Гомес о пребывании в Олимпике

Новости спорта:Висенте Гомес поведал, как проходит его адаптация в Олимпике.

Главный тренер Олимпика Висенте Гомес поделился ожиданиями от матча 7-го тура УПЛ против "Мариуполя".

"Команда работает хорошо. Эти первые дни совместной работы очень важны для всех. Сейчас мы только знакомимся, но при этом я чувствую себя очень комфортно.

Наш следующий соперник – Мариуполь – очень удачно провел предыдущий сезон. Сейчас они тоже полагаются на молодых футболистов, а также еще нескольких ветеранов.

Матч точно не будет простым для Олимпика. Но я уверен, что мы готовы к борьбе, и надеюсь на победу", – сказал Гомес в эфире Футбол NEWS.