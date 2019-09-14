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Финалист ЧМ-2018 может перейти в МЛС

Финалист ЧМ-2018 может перейти в МЛС
14:12 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Хорватский форвард Марио Манджукич заинтересовал "Лос-Анджелес".

Нападающий туринского "Ювентуса" Марио Манджукич может продолжить карьеру в MLS, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, в услугах 33-летнего хорватского футболиста заинтересован "Лос-Анджелес". Отмечается, что соглашение может быть достигнуто в течение ближайших двух дней. Если Манджукич согласится на переход в MLS, то сможет присутствовать лишь на тренировках команды, так как на данный момент трансферное окно в американской лиге закрыто.

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Ранее стало известно, что "Ювентус" не включил Манджукича в заявку команды на матчи Лиги чемпионов сезона-2019/20. Манджукич перешёл в "Ювентус" летом 2015 года из мадридского "Атлетико". Сумма трансфера составила € 21 млн.

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Марио Манджукич, Футбол, Новости футбола.
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