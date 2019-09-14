Шевченко: Не считаю переход в Челси ошибкой

Новости спорта:Нынешний наставник сборной Украины Андрей Шевченко не считает переход в Челси большой ошибкой.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением о своем переходе из Милана в Челси во время карьеры игрока.

— Сейчас, по прошествии многих лет, согласны с мнением, что ваш переход из Милана в Челси был ошибкой?

— Ни в коем случае. Не собираюсь даже эту тему обсуждать. Я не ворошу прошлое. Понимаете, это нормальный жизненный процесс. Все как должно было происходить, так и произошло, – сказал Шевченко.

Украинский форвард стал игроком Челси в сезоне 2006/2007. За лондонский клуб в АПЛ форвард отыграл 48 матчей, в которых забил 9 голов.