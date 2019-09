Зачем Селтику Швед: украинец вновь не попал в заявку

Вингер "Селтика" Марьян Швед не попал в заявку команды на матч 5-го тура чемпионата Шотландии против "Гамильтона".

Напомним, во время подготовки к матчу квалификации на Евро-2020 за сборную Украины 22-летний Швед получил повреждение приводящей мышцы бедра, после чего покинул расположение национальной команды.

#HAMCEL team news



@Moielyo set to make his #CelticFC debut!



Here's how the Bhoys line up to face @acciesfc... pic.twitter.com/cTu4p7NJT4

— Celtic Football Club (@CelticFC) 14 сентября 2019 г.