Скачать
Суббота, 14.09.2019
Украинский форвард забил "спасительный" гол пяткой в Финляндии (Видео)
Украинский форвард забил "спасительный" гол пяткой в Финляндии (Видео)
Хэйни - Абдуллаев: видео остановки боя
Хэйни - Абдуллаев: видео остановки боя
Тайсон Фьюри - Отто Уаллин: где и когда смотреть бой гигантов
Тайсон Фьюри - Отто Уаллин: где и когда смотреть бой гигантов
Серрано - Харди: девушки устроили побоище на ринге (Видео)
Серрано - Харди: девушки устроили побоище на ринге (Видео)

Семья Сарри была не рада, когда узнала, что он возглавил Ювентус

Семья Сарри была не рада, когда узнала, что он возглавил Ювентус
16:41 Сегодня Телеграф football24.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Тренер признался, что его мама ярый ненавистник Ювентуса.

Главный тренер Ювентуса рассказал, что его мама была не рада, когда узнала, что он возглавил Ювентус.

"Скажем так, мама была не слишком рада. Моя бабушка жила в 500 метрах от стадиона Фиорентины, поэтому вся наша семья преданно болела за этот клуб. Кроме меня, поскольку я поддерживал Наполи.

У меня много воспоминаний об этом стадионе, но, к сожалению, сейчас у меня перед глазами только одно из них – когда я потерял здесь скудетто с Наполи в 2018 году. Мне нужно быстро заменить его на что-то положительное", – приводит слова Сарри Football Italia.

Азар дебютировал за Реал

К слову, Ювентус и Форентина являются одними из злейших врагов в итальянском футболе. В третьем туре Серии А новый клуб Сарри поедет в гости именно к "фиалкам".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Ювентус, Серия А, Фиорентина, Новости футбола, Маурицио Сарри.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Хейни избил Абдуллаева и придумал новое прозвище для Ломаченко (Видео)
02 Хирн поставил жесткое условие Ломаченко
03 Хантер остановил Кузьмина и нацелился на Поветкина (Видео)
04 Украина стартовала на ЧЕ-2019 по волейболу с исторической победы (Видео)
05 Гвоздик - Бетербиев: первая дуэль взглядов перед чемпионским боем (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь