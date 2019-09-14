Семья Сарри была не рада, когда узнала, что он возглавил Ювентус

Главный тренер Ювентуса рассказал, что его мама была не рада, когда узнала, что он возглавил Ювентус.
"Скажем так, мама была не слишком рада. Моя бабушка жила в 500 метрах от стадиона Фиорентины, поэтому вся наша семья преданно болела за этот клуб. Кроме меня, поскольку я поддерживал Наполи.
У меня много воспоминаний об этом стадионе, но, к сожалению, сейчас у меня перед глазами только одно из них – когда я потерял здесь скудетто с Наполи в 2018 году. Мне нужно быстро заменить его на что-то положительное", – приводит слова Сарри Football Italia.
К слову, Ювентус и Форентина являются одними из злейших врагов в итальянском футболе. В третьем туре Серии А новый клуб Сарри поедет в гости именно к "фиалкам".