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В дебютном матче Азара Реал обыграл Леванте 3:2 (Видео голов)

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В дебютном матче Азара Реал обыграл Леванте 3:2 (Видео голов)
17:02 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:В матче 4-го тура испанской Примеры «Реал» принимал «Леванте».

Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

На 25-й минуте счёт открыл нападающий «Реала» Карим Бензема. Через 6 минут Бензема оформил дубль и удвоил преимущество хозяев. В конце первого тайма, на 40-й минуте, полузащитник мадридского клуба Каземиро забил третий гол. На 49-й минуте форвард «Леванте» Борха Майораль отправил в ворота «Реала» первый ответный мяч. На 75-й минуте хавбек гостей Гонсало Мелеро забил второй гол.

Обзор матча

«Реал» набрал 8 очков в 4 матчах и поднялся на 2-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Леванте» (6) — на 5-м месте. Лидером соревнований на данный момент является мадридский «Атлетико», набравший 9 очков в 3 матчах.

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Реал — Леванте 3:2

Голы: Бензема, 25, 31, Каземиро, 40 — Майорал, 49, Мелеро, 75

Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос (Милитан, 60), Марсело — Каземиро (Азар, 60), Лукас, Родригес, Кроос, Винисиус — Бензема (Йович, 83)

Леванте: Фернандес — Клерк, Постиго, Дуарте (Мелеро, 68), Везу, Мирамон — Кампанья, Вукчевич (Барди, 56), Рочина (Рохер, 68) — Моралес, Майорал

Предупреждения: Каземиро, Лукас — Везу, Клерк.

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Ла Лига, Примера, Новости футбола, ФК Реал Мадрид.
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