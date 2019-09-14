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Фиорентина сумела отобрать очки у Ювентуса (Фото)

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Фиорентина сумела отобрать очки у Ювентуса (Фото)
18:26 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:«Ювентус» впервые потерял очки в нынешнем сезоне, сыграв вничью с «Фиорентиной».

В матче 3-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» принимала туринский «Ювентус». Встреча прошла во Флоренции на стадионе «Артемио Франки» и завершилась со счётом 0:0.

«Ювентус» впервые в нынешнем сезоне потерял очки в чемпионате Италии. Ранее команда из Турина одержала победы в выездном матче с «Пармой» (1:0) и домашней встрече с «Наполи» (4:3). «Фиорентина» в первых двух турах Серии А дома проиграла «Наполи» (3:4) и потерпела поражение в гостевом матче с «Дженоа» (1:2).

«Ювентус», набрав 7 очков, возглавляет турнирную таблицу итальянского первенства, «Фиорентина» (1) занимает 16-е место.

Фиорентина – Ювентус 0:0

Фиорентина: Драговски – Миленкович, Пеццелья (Чеккерини, 83), Касерес – Лирола, Пульгар, Бадель, Кастровили (Журковски, 89), Дальберт – Кьеза, Рибери (Боатенг, 69).

Ювентус: Щесны – Данило (Куадрадо, 62), Бонуччи, Де Лигт, Алекс Сандро – Дуглас Коста (Бернардески, 8), Хедира, Пьянич (Бентанкур, 44), Матюиди – Игуаин, Роналду.

Предупреждения: Касерес, Кьеза, Кастровили – Пьянич, Де Лигт, Бентанкур.

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В 4-м туре Серии А «Ювентус» 21 сентября в Турине примет «Верону», а «Фиорентина» на следующий день в Парме встретится с «Аталантой».

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ФК Ювентус, Серия А, ФК Фиорентина, Чемпионат Италии.
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