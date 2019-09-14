Челси в гостях разгромил Вулверхэмптон со счетом 5:2

Новости спорта:Тэмми Абрахам трижды забил в ворота соперника и один раз в свои.

Игру «сделал» молодой нападающий «пенсионеров» Тэмми Абрахам, который трижды отметился в воротах «волков». При этом форвард умудрился забить мяч и в свои ворота, однако на итоговый счет это никак не повлияло.

«Челси» победил и подтянулся к группе лидеров, которая борется за места в Лиге чемпионов. А вот «Вулверхэмптон» не выиграл еще ни одного матча в рамках АПЛ и с 3 очками находится в зоне вылета. Не самый лучший результат для команды, которая в прошлом сезоне была седьмой.

АПЛ. 5-й тур:

«Вулверхэмптон» – «Челси» 2:5 (0:3)

Голы: Абрахам 69 (автогол), Кутроне 85 – Томори 31, Абрахам 34, Абрахам 41, Абрахам 55, Маунт 90+6

«Вулверхэмптон»: Патрисиу, Вальехо, Коади, Саисс, Траоре (Дохерти 56), Дендонкер (Кутроне 46), Рубен Невеш, Моутинью, Кастро, Хименес (Гиббс-Уайт 70), Жота

«Челси»: Кепа, Рюдигер (Зума 46), Кристенсен, Томори, Аспиликуэта, Жоржиньо, Ковачич (Баркли 70), Алонсо, Виллиан, Маунт, Абрахам (Батшуайи 77)

Предупреждения: Абрахам 62, Кристенсен 64, Саисс 79

«Челси» на выезде разгромил «Вулверхэмптон» в матче пятого тура АПЛ.