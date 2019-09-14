"Шахтер есть Шахтер": Скрипник прокомментировал сумасшедший матч

Новости спорта:Наставник прокомментировал поражение в игре с «Шахтером».

«Заря» в ярком матче чемпионата Украины проиграла «Шахтеру» 3:4, хотя вела со счетом 2:0, а в конце поединка успела сделать результат 3:3, но все равно проиграла.

Матч прокомментировал наставник Виктор Скрипник.

- Поздравляю с победой «Шахтер». Коротко скажу, что это поражение, за которое не стыдно. Мы забили три мяча на выезде команде, которая до этого пропустили три мяча за прошедшие шесть туров.

Кто смотрел матч, тот заметил, что мы не ставим «автобусов», а играем вперед. Хотим действовать первым номером. Учимся. А ошибки, которые есть, будем стараться не повторять.

Обидно, что мы проделали огромный труд и не смогли взять очков. Но повторюсь, в любой ситуации мы играли вперед, а не пытались удержать приемлемый результат. Это наша философия. Мы перестраиваемся. Совместно работаем всего 2 месяца. Есть продвижение вперед. Ошибки, наверное, будут всегда, однако хотелось бы, чтоб их было как можно меньше.

- Чего не хватило «Заре» сегодня для хотя бы ничьей?

- Если бы сыграли 88 минут, то было бы 3:3. А так…Но я иронизирую. У «Шахтера» качественные, индивидуально очень сильные футболисты. Они включились, отработали, забили. У нас же огромное старание, выжимаем каждый момент. Где-то получается. Пропустили очень легко. Если было бы вбегание, численное меньшинство у нас... Пропустили гол, если можно так сказать, на внимательность. Некоторые ребята, подумали, что счет 3:3, уже никто никуда не побежит, так и доиграем. Но «Шахтер» есть «Шахтер».

- Оцените самоотдачу команд сегодня.

- У нас были качественные игры. Особенно второй тайм против «Динамо». Хороший отрезок против «Эспаньола». Это опыт, который нам пригодился. «Шахтер» та команда, которая играет с мячами, в короткий пас. Смотри и любуйся. Нужно играть против таких соперников. Выбирали тактику. Хотели накрывать, давить. Действовать вперед. Того движения, которое сегодня было, хватило дончанам, а нам его не хватило, к сожалению.

Везение тоже могло бы сыграть в нашу пользу, но все это нюансы, из которых складывается итоговый результат. Был шанс, когда вели в счете 2:0, но «Шахтер» прибавил и выиграл. Однако не могу своей команде даже какой-то камушек бросить в огород. Все отдали свои силы и боролись. Мне нравится, что моя команда не боится играть вперед.

- Вы выпустили на поле одновременно двух нападающих - Русина и Будковского. Это смелая замена в матче против «Шахтера». Планировали ее до игры или в процессе?

- Один нападающий – высокий, который может зацепиться за мяч, продлить его движение. А другой – юркий, небольшой, который может убежать, зацепиться и знает, где стоят ворота. А Громов и Кабаев – ребята, которые работают на команду, выполняя большой объем работы, которым мы довольны. Это стратегия – дать движение, заставить соперника немного устать и потом выпустить двоих разноплановых игрока. Мы забили три мяча на выезде, но, к сожалению, пропустили 4. Это плохо. Хотя, повторюсь, мы играли против флагмана нашего футбола.

Когда выходим на поле, хотим обыграть любого соперника. У нас нет пафосных слов, просто делаем то, о чем договариваемся. Замены планировались, и они были в голове. Они срабатывали и сработали в этот раз. Жаль, что не дотерпели и не смогли заработать даже одного очка.