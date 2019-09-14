Неймар принес победу ПСЖ в добавленное время

Новости спорта:Икарди дебютировал за ПСЖ, Неймар сыграл первый матч в сезоне.

В пятом туре Лиги 1 ПСЖ минимально обыграл Страсбур – 1:0. Единственный гол во встрече уже в компенсированное забил впервые сыгравший в этом сезоне Неймар.

Добавим, что аргентинский нападающий Мауро Икарди впервые сыграл за парижан в официальном матче. Мауро заменил Эрика-Максима Чупо-Мотинга на 63-й минуте игры.

ПСЖ – Страсбург 1:0

Гол: Неймар, 90+2

ПСЖ: Навас – Дагба, Тиаго Силва, Диалло, Кюрзава (Кимпембе, 71) – Верратти, Гуйе – Ди Мария, Неймар, Сарабия (Эррера, 71) – Чупо-Мотинг (Икарди, 63).

Страсбур: Зельс – Симакан (Линард, 74), Коне, Митрович, Джику, Кароле – Лала, Бельегард, Сиссоко – Ажурк (Мотиба, 78), Томассон (Прчич, 85).

Предупреждения: Кюрзава, Верратти – Бельегард, Ажурк.