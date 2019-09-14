Манчестер Сити потерпел поражение перед матчем с Шахтером

Новости спорта:«Манчестер Сити» потерпел первое поражение в этом сезоне, проиграв «Норвичу».

В матче 5-го тура английской Премьер-лиги «Норвич Сити» принимал «Манчестер Сити». Встреча прошла в Норидже на стадионе «Кэрроу Роуд» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Счёт открыл полузащитник «Норвич Сити» Кенни Маклин на 18-й минуте. В середине первого тайма преимущество «канареек» увеличил хавбек Тодд Кантвелл. На 45-й минуте форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро отыграл один мяч. В начале второй половины отличился нападающий хозяев Теэму Пукки. На 88-й минуте гол забил полузащитник гостей Родриго Эрнандес.

Для «горожан» это поражение стало первым в чемпионате Англии в нынешнем сезоне. В предыдущих турах команда Хосепа Гвардиолы одержала три победы и один раз сыграла вничью.

«Манчестер Сити», набрав 10 очков, занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, «Норвич Сити» (6) — 12-е.