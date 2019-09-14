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Майкл Оуэн рассказал о страшной болезни сына

Майкл Оуэн рассказал о страшной болезни сына
22:51 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Майкл Оуэн впервые рассказал, почему сын не станет футболистом.

Легендарный нападающий сборной Англии Майкл Оуэн рассказал о страшной болезни своего сына. По словам экс-футболиста Ливерпуля, МЮ, Реала и Ньюкасла, он скрывал этот факт, чтобы обезопасить ребенка от внимания СМИ.

"Мой сын никогда не сможет стать футболистом. Он слепой. Прежде я никогда не говорил этого, потому что не хотел желтых заголовков в прессе.

У него диагностирована дегенерация глазной сетчатки. Я часто гуляю с ним и параллельно наблюдаю за тем, чтобы он не терялся в пространстве. Он практически не видит мяча", – заявил Оуэн в интервью The Sun.

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Ранее сообщалось, что Оуэн проиграл на ставках 33 тысячи евро.

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ФК Ливерпуль, Майкл Оуэн, АПЛ, Чемпионат Англии, Новости футбола.
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