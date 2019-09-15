Изящный гол Морено и обидный автогол: Вильярреал не заметил Леганес (Видео)

Леганес продолжает идти без очков в Ла Лиге. В четвертом туре "огурцы" пропустили дома трижды от Вильярреала.
Леганес - Вильярреал 0:3
Голы: Жерар Морено, 26, 90+3, Х. Силва, 39 (в свои ворота).
Леганес: Сориано – Бустинса (Эрасо, 82), Авазием, Сиовас, Х. Силва – Оскар Родригес (Руибаль, 62), Меса, Рубен Перес, Арнаис – Брайтвайте, Эн-Незири (Карильо, 46).
Вильярреал: Асенхо – Гаспар, Альбиоль, Пау Торрес, Кинтилья – Замбо-Ангисса, Иборра – Морено, Касорла (Пенья, 63), Мой Гомес (Онтиверос, 88) – Бакка (Экамби, 76).
Предупреждения: Рубен Перес, Меса.