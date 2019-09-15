Скачать
Воскресенье, 15.09.2019
Фьюри с ужасным рассечением победил Валлина (Видео)
Фьюри с ужасным рассечением победил Валлина (Видео)
Ошибка Облака и дебютный гол Начо Монреаля: Атлетико сенсационно уступил Сосьедаду (Видео)
Ошибка Облака и дебютный гол Начо Монреаля: Атлетико сенсационно уступил Сосьедаду (Видео)
Барселона без Месси отгрузила Валенсии 5 мячей (Видео)
Барселона без Месси отгрузила Валенсии 5 мячей (Видео)
Гэтжи - Серроне. Видео боя
Гэтжи - Серроне. Видео боя

Изящный гол Морено и обидный автогол: Вильярреал не заметил Леганес (Видео)

Изящный гол Морено и обидный автогол: Вильярреал не заметил Леганес (Видео)
08:00 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Смотреть видеообзор матча 4-го тура чемпионата Испании Леганес - Вильярреал.

Леганес продолжает идти без очков в Ла Лиге. В четвертом туре "огурцы" пропустили дома трижды от Вильярреала.

Леганес - Вильярреал 0:3

Голы: Жерар Морено, 26, 90+3, Х. Силва, 39 (в свои ворота).

Рауль Альбиоль перешел в Вильярреал

Леганес: Сориано – Бустинса (Эрасо, 82), Авазием, Сиовас, Х. Силва – Оскар Родригес (Руибаль, 62), Меса, Рубен Перес, Арнаис – Брайтвайте, Эн-Незири (Карильо, 46).

Вильярреал: Асенхо – Гаспар, Альбиоль, Пау Торрес, Кинтилья – Замбо-Ангисса, Иборра – Морено, Касорла (Пенья, 63), Мой Гомес (Онтиверос, 88) – Бакка (Экамби, 76).

Предупреждения: Рубен Перес, Меса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Вильярреал, Футбол, Видео, Ла Лига, Примера, Новости футбола, ФК Леганес, Леганес - Вильярреал.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Жуткая травма Тайсона в матче против Зари (Видео)
02 Драма и дебют Коноплянки: Шахтер и Заря устроили голевую перестрелку (Видео)
03 Тайсон уже в сознании: детали травмы появятся завтра
04 Американский супертяжеловес хочет преподать урок Усику
05 Майкл Оуэн рассказал о страшной болезни сына
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь