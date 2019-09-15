Трудовые победы Карпат и Александрии: обзор матчей УПЛ 14 сентября (Видео)

Карпаты - Ворскла 2:1
Голы: Понде, 69 (с пенальти), Мартинс, 80 — Баенко, 41
Карпаты: Пидкивка — Мартинс, Халл, Вакуленко, Дубинчак — Клец, Ди Франко (Лейоус, 90+1), Назарина (Войкович, 77) — Дженнингс (Бойчук, 65), Понде, Гуцуляк
Ворскла: Ткаченко — Сапай, Баенко, Чеснаков, Пердута — Петрович (Ндиайе, 85), Габелок — Васин (Якубу, 65), Луизао, Ребенок — Коломоец (Хебай, 85)
Предупреждения: Ди Франко, Клец — Коломоец, Васин, Чеснаков
Александрия в седьмом туре украинской Премьер-лиги сумела обыграть дома Днепр-1 – 2:0. Это первая домашняя сухая победа команды в Премьер-лиге с 18 августа 2018 года, когда с таким же счетом была обыграна Ворскла.
Александрия - Днепр-1 2:0
Голы: Довгий, 54, Ситало, 77
Александрия: Панькив — Лучкевич, Дубра, Бухал, Мирошниченко — Банада, Гречишкин, Довгий (Ковалец, 64) — Шастал (Задерака, 75), Безбородько (Ситало, 46), Третьяков
Днепр-1: Юрчук — Лопыренок, Гуйе (Булеца, 71), Логинов — Чичиков, Вакулко, Кравченко, Шаповал — Коркишко (Снижко, 46), Назаренко — Кулиш (Супряга, 67)
Предупреждения: Третьяков, Гречишкин — Булеца