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Воскресенье, 15.09.2019
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Трудовые победы Карпат и Александрии: обзор матчей УПЛ 14 сентября (Видео)

Трудовые победы Карпат и Александрии: обзор матчей УПЛ 14 сентября (Видео)
08:16 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Карпаты

Новости спорта:Смотреть видеообзоры матчей 7-го тура чемпионата Украины Карпаты - Ворскла, Александрия - Днепр-1.

Карпаты - Ворскла 2:1

Голы: Понде, 69 (с пенальти), Мартинс, 80 — Баенко, 41

Карпаты: Пидкивка — Мартинс, Халл, Вакуленко, Дубинчак — Клец, Ди Франко (Лейоус, 90+1), Назарина (Войкович, 77) — Дженнингс (Бойчук, 65), Понде, Гуцуляк

Ворскла: Ткаченко — Сапай, Баенко, Чеснаков, Пердута — Петрович (Ндиайе, 85), Габелок — Васин (Якубу, 65), Луизао, Ребенок — Коломоец (Хебай, 85)

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Предупреждения: Ди Франко, Клец — Коломоец, Васин, Чеснаков

Александрия в седьмом туре украинской Премьер-лиги сумела обыграть дома Днепр-1 – 2:0. Это первая домашняя сухая победа команды в Премьер-лиге с 18 августа 2018 года, когда с таким же счетом была обыграна Ворскла.

Александрия - Днепр-1 2:0

Голы: Довгий, 54, Ситало, 77

Александрия: Панькив — Лучкевич, Дубра, Бухал, Мирошниченко — Банада, Гречишкин, Довгий (Ковалец, 64) — Шастал (Задерака, 75), Безбородько (Ситало, 46), Третьяков

Днепр-1: Юрчук — Лопыренок, Гуйе (Булеца, 71), Логинов — Чичиков, Вакулко, Кравченко, Шаповал — Коркишко (Снижко, 46), Назаренко — Кулиш (Супряга, 67)

Предупреждения: Третьяков, Гречишкин — Булеца

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ФК Карпаты, ФК Ворскла, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Карпаты - Ворскла, Александрия - Днепр-1.
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