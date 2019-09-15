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Футбол на ТВ: где и когда смотреть матчи УПЛ 15.09.2019

Футбол на ТВ: где и когда смотреть матчи УПЛ 15.09.2019
09:32 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта:Сегодня, 15 сентября, состоятся 3 матча 7-го тура чемпионата Украины по футболу 2019/20.

Седьмой тур чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги завершится тремя матчами в воскресенье, 15 сентября. В 14.00 начнется поединок "Мариуполя" с донецким "Олимпиком", который будет транслировать телеканал "Футбол 1".

После этого сыграют киевское "Динамо" с черниговской "Десной" (17.00; "2+2") и "Колоса" из Ковалевки со "Львовом" (19.30; "Футбол 1").

Результаты субботних матчей 7-го тура:

Жуткая травма Тайсона в матче против Зари (Видео)

"Александрия" - "Днепр-1" - 2:0

Голы: Алексей Довгий (54-я минута), Атрем Ситало (77)

"Шахтер" (Донецк) - "Заря" (Луганск) - 4:3

Тайсон (42), Марлос (54), Жуниор Мораес (60, 89) - Владлен Юрченко (10), Владислав Кочергин (35), Богдан Леднев (87)

"Карпаты" (Львов) - "Ворскла" (Полтава) - 2:1.

Владимир Баенко (40), Марвин Мартинш (80) - Кристиан Понде (70, с пенальти).

Турнирное положение: "Шахтер" - 21 очко (после 7-ми игр), "Александрия" - 12 (7), "Десна" - 11 (6), "Заря" - 11 (7), "Динамо" - 8 ( 5), "Днепр-1" - 8 (7), "Карпаты" - 8 (7), "Ворскла" - 7 (7), "Колос" - 7 (6), "Мариуполь" - 7 (5), "Львов" - 6 (6), "Олимпик" - 1 (6).

Матч 4-го тура "Мариуполь" - "Динамо" перенесен на 25 сентября из-за участия клубов в еврокубках.

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