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Наочное пособие для Шахтера: Норвич обыграл Манчестер Сити 3:2 (Видео)

Наочное пособие для Шахтера: Норвич обыграл Манчестер Сити 3:2 (Видео)
10:03 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Шахтер и Манчестер Сити по-разному сыграли свои матчи перед очной встречей в Лиге чемпионов.

Норвич сенсационно победил Манчестер Сити в 5 туре АПЛ.

Канарейки ошеломили горожан, забив два гола в первом тайме. Агуэро сумел отквитать один мяч в концовке первого тайма, но уже в начале второго тайма Норвич забивает третий.

В концовке матча Сити удалось забить еще один гол, но времени, чтобы спасти матч уже не оставалось.

Обзор матча Норвич - Манчестер Сити

Норвич — Манчестер Сити 3:2

Голы: Маклин, 18, Кэнтуэлл, 28, Пукки, 50 — Агуэро, 45, Родри, 88.

Новрич: Крул — Байрэм, Амаду, Годфри, Льюис — Маклин, Теттей — Буэндиа (Дрмич, 83), Штиперманн (Србени, 89), Кэнтуэлл — Пукки.

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Стоунз, Отаменди, Зинченко — Гюндоган (Де Брюйне, 57), Родри, Д. Силва (Жезус, 58) — Б. Силва (Марез, 73), Агуэро, Стерлинг.

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Напомним, Шахтер и Манчестер Сити сыграют в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов 18 сентября. Начало матча в Харькове в 22:00 по киевскому времени. В параллельном матче этой же группы сыграют Динамо Загреб - Аталанта.

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ФК Манчестер Сити, ФК Норвич, АПЛ, Новости футбола.
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