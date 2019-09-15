Мораес сравнялся с Шевченко, но до Шацких еще далеко

Новости спорта:Лучшим бомбардиром УПЛ за всю историю является Максим Шацких.

В матче 7-го тура украинской Премьер-лиги донецкий «Шахтер» нанес поражение луганской «Заре» (4:3). 32-летний форвард Жуниор Мораес забил два гола (на 60-й и 89-й минутах), принеся победу своей команде.

За всю историю у Мораеса стало 83 гола в УПЛ, и он догнал экс-форварда киевского «Динамо» Андрея Шевченко. Мораес достиг этой отметки за 151 матч, а Шевченко понадобилось 172 игры. Это 12–13 позиции в списке бомбардиров лиги.

Лучшим бомбардиром УПЛ за всю историю является Максим Шацких из Узбекистана, у которого 124 гола в 341 матче. За ним следуют Сергей Ребров (123 гола) и Евгений Селезнев (111 голов).