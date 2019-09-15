Нападающий Динамо: Нам попались не топ-команды в группе ЛЕ

Новости спорта:Испанский нападающий Динамо Фран Соль надеется, что клуб займет первое место в группе ЛЕ

Форвард Динамо Фран Соль оценил группу в ЛЕ.

- Как оценишь соперников в групповом этапе Лиге Европы?

– Нам попались не топ-команды. Но они хорошо выступают в своих чемпионатах. Это мы должны учитывать. Нам следует делать акцент на свою игру, но хорошо изучив стиль игры команд. Каждый клуб может навязать борьбу друг другу.

- Кто лидер группы?

– Сейчас сложно сказать, но, надеюсь, что «Динамо» выйдет с первого места из группы, – сказал Соль.

В группе ЛЕ Динамо встретится с Мальме, Лугано и Копенгагеном.