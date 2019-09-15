Скачать
Воскресенье, 15.09.2019
Фьюри - Валлин: полный бой (Видео)
Фьюри - Валлин. Видео боя
Тейшейра - Крылов. Видео боя
Тейшейра - Крылов. Видео боя
Украинский супертяж Тесленко впервые проиграл на профи-ринге (Видео)
Украинский супертяж Тесленко впервые проиграл на профи-ринге (Видео)
Гэтжи - Серроне. Видео боя
Гэтжи - Серроне. Видео боя

Нападающий Динамо: Нам попались не топ-команды в группе ЛЕ

Нападающий Динамо: Нам попались не топ-команды в группе ЛЕ
10:30 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Фейсбук

Новости спорта:Испанский нападающий Динамо Фран Соль надеется, что клуб займет первое место в группе ЛЕ

Форвард Динамо Фран Соль оценил группу в ЛЕ.

- Как оценишь соперников в групповом этапе Лиге Европы?

– Нам попались не топ-команды. Но они хорошо выступают в своих чемпионатах. Это мы должны учитывать. Нам следует делать акцент на свою игру, но хорошо изучив стиль игры команд. Каждый клуб может навязать борьбу друг другу.

Мораес сравнялся с Шевченко по количеству голов в чемпионате Украины

- Кто лидер группы?

– Сейчас сложно сказать, но, надеюсь, что «Динамо» выйдет с первого места из группы, – сказал Соль.

В группе ЛЕ Динамо встретится с Мальме, Лугано и Копенгагеном.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Лига Европы, Новости футбола, ФК Мальме, ФК Лугано, Фран Соль.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Фьюри с ужасным рассечением победил Валлина (Видео)
02 Жуткая травма Тайсона в матче против Зари (Видео)
03 Драма и дебют Коноплянки: Шахтер и Заря устроили голевую перестрелку (Видео)
04 Тайсон уже в сознании: детали травмы появятся завтра
05 Американский супертяжеловес хочет преподать урок Усику
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь