Нападающий Динамо: Нам попались не топ-команды в группе ЛЕ

Форвард Динамо Фран Соль оценил группу в ЛЕ.
- Как оценишь соперников в групповом этапе Лиге Европы?
– Нам попались не топ-команды. Но они хорошо выступают в своих чемпионатах. Это мы должны учитывать. Нам следует делать акцент на свою игру, но хорошо изучив стиль игры команд. Каждый клуб может навязать борьбу друг другу.
- Кто лидер группы?
– Сейчас сложно сказать, но, надеюсь, что «Динамо» выйдет с первого места из группы, – сказал Соль.
В группе ЛЕ Динамо встретится с Мальме, Лугано и Копенгагеном.