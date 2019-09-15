Президент Фиорентины: Рибери был лучше Роналду

Новости спорта:Президент Фиорентины остался очень доволен игрой Франка Рибери.

Президент Фиорентины Рокко Коммисо дал комментарий после ничьей своей команды в матче с Ювентусом (0:0). Отдельно он акцентировал свое внимание на игре полузащитника Франка Рибери, который вчера вышел на поле в стартовом составе.

"Я очень счастлив, это была отличная игра. Вы видели Рибери? В свои 36 лет он выглядел лучше чем Роналду и провел потрясающую игру. Ювентус тратит сотни миллионов на трансферном рынке, но мы выглядели лучше на поле", — цитирует Коммисо AS со ссылкой на Sky Italia.

Франк Рибери перебрался в Фиорентину летом 2019 года на правах свободного агента.

В матче с Ювентусом француз впервые вышел на поле в стартовом составе — в стартовых турах Серии А против Наполи и Дженоа Франк появлялся на поле со скамейки запасных.