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Президент Фиорентины: Рибери был лучше Роналду

Президент Фиорентины: Рибери был лучше Роналду
11:22 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Президент Фиорентины остался очень доволен игрой Франка Рибери.

Президент Фиорентины Рокко Коммисо дал комментарий после ничьей своей команды в матче с Ювентусом (0:0). Отдельно он акцентировал свое внимание на игре полузащитника Франка Рибери, который вчера вышел на поле в стартовом составе.

"Я очень счастлив, это была отличная игра. Вы видели Рибери? В свои 36 лет он выглядел лучше чем Роналду и провел потрясающую игру. Ювентус тратит сотни миллионов на трансферном рынке, но мы выглядели лучше на поле", — цитирует Коммисо AS со ссылкой на Sky Italia.

Франк Рибери перебрался в Фиорентину летом 2019 года на правах свободного агента.

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В матче с Ювентусом француз впервые вышел на поле в стартовом составе — в стартовых турах Серии А против Наполи и Дженоа Франк появлялся на поле со скамейки запасных.

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Все по теме:

Серия А, Франк Рибери, Фиорентина, Ювентус, Новости футбола, Криштиано Роналду.
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