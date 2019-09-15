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"Толку не будет": на слова Палкина Юрченко ответил голом Шахтеру (Видео)

"Толку не будет": на слова Палкина Юрченко ответил голом Шахтеру (Видео)
12:37 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Заря

Новости спорта:Полузащитник Зари Владлен Юрченко забил Шахтеру в рамках седьмого тура УПЛ.

В 2014 году Владлен Юрченко не захотел продлевать контракт с Шахтером и перешел в Байер, после чего генеральный директор Сергей Палкин пророчил ему неутешительное футбольное будущее.

"Агенты в значительной степени влияют на жизнь не только молодых футболистов, но и взрослых. Они обещают золотые горы, квартиры, автомобили, 16-, 17-, 18-летним, сбивая их с правильного пути".

"Вачиберадзе, Билоног, Зинченко — слабаки, которые не верят в свои силы и хотят схитрить. Но так не бывает. Стоит лишь взглянуть на судьбу игроков, которые в раннем возрасте купились на обещания агентов. Про того же Юрченко сколько писали, а где он сейчас?".

"Вачибередзе переехал в Испанию и играет в третьей лиге. До этого также были подобные случаи. Такие футболисты, в итоге, высот не достигают. 30 воспитанников играют в высших дивизионах различных чемпионатов".

"Честно признаюсь, что не расплакался, когда Вачибередзе и Юрченко ушли, ведь знал, что от них толку не будет", — сказал Сергей Палкин в интервью Факты ICTV в 2015 году.

Видео гола Владлена Юрченко в ворота Шахтера:

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Однако, спустя несколько лет Юрченко вернулся в Украину, и отличился в воротах Шахтера – в рамках седьмого тура УПЛ. Отметил свой гол Юрченко жестом, показывая, что выкуривает сигарету.

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ФК Шахтер, ФК Заря, УПЛ, Владлен Юрченко.
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