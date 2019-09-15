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Суперфейл и суперсейв Щесны - в обзоре матча Фиорентина - Ювентус (Видео)

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Суперфейл и суперсейв Щесны - в обзоре матча Фиорентина - Ювентус (Видео)
13:37 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:В поединке третьего тура чемпионата Италии по футболу Ювентус в гостях не смог переиграть Фиорентину.

Ювентус не сумел на выезде обыграть Фиорентину и впервые за 560 дней потерял лидерство в Серии А. После матча Маурицио Сарри отметил жару (игра началась в 15:00 по местному времени), что стало поводом для новой войны слов в исполнении тренера Интера Антонио Конте.

Фиорентина – Ювентус 0:0

Фиорентина: Драговски – Миленкович, Пеццелья (Чеккерини, 83), Касерес – Лирола, Пульгар, Бадель, Кастровили (Журковски, 89), Дальберт – Кьеза, Рибери (Боатенг, 69).

Ювентус: Щесны – Данило (Куадрадо, 62), Бонуччи, Де Лигт, Алекс Сандро – Дуглас Коста (Бернардески, 8), Хедира, Пьянич (Бентанкур, 44), Матюиди – Игуаин, Роналду.

Предупреждения: Касерес, Кьеза, Кастровили – Пьянич, Де Лигт, Бентанкур.

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В следующем туре туринский Ювентус сыграет против Вероны 21 сентября. Фиорентина в свою очередь сыграет против Аталанты, цвета которой защищает украинец Руслан Малиновский.

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Криштиану Роналду, ФК Ювентус, ФК Фиорентина, Футбол, Новости футбола, Фиорентина - Ювентус.
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