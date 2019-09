Фанаты освистывали Неймара, а он сотворил футбольное чудо (Видео)

В пятом туре Лиги 1 ПСЖ минимально обыграл Страсбур – 1:0. Единственный гол во встрече забил впервые сыгравший в этом сезоне Неймар.

ПСЖ – Страсбург 1:0

Гол: Неймар, 90+2

ПСЖ: Навас – Дагба, Тиаго Силва, Диалло, Кюрзава (Кимпембе, 71) – Верратти, Гуйе – Ди Мария, Неймар, Сарабия (Эррера, 71) – Чупо-Мотинг (Икарди, 63).

Страсбур: Зельс – Симакан (Линард, 74), Коне, Митрович, Джику, Кароле – Лала, Бельегард, Сиссоко – Ажурк (Мотиба, 78), Томассон (Прчич, 85).

Видео гола Неймара:

Neymar was booed extensively against Strasbourg then he did this in injury time. pic.twitter.com/ZsdHBh8IEl

— Michael Oti Adjei (@OtiAdjei) September 14, 2019