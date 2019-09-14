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Экс-президент Барселоны назвал сумму, которую ПСЖ просил за Неймара

Экс-президент Барселоны назвал сумму, которую ПСЖ просил за Неймара
10:12 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Жоан Гаспар заявил, что ПСЖ за свою звезду требовал 300 миллионов евро.

Жоан Гаспар, бывший президентом Барселоны в начале 21 века, назвал сумму, которую просили руководители ПСЖ за бразильского форварда Неймара. 

Согласно его высказыванию испанскому изданию El Larguero, Барселона проделала огромную работу, чтобы вернуть в свои ряды бразильца, но с каждым разом парижане завышали сумму и в итоге запросили за форварда аж 300 миллионов евро, из-за чего сделка так и не состоялась.

За ПСЖ в прошлом сезоне он отыграл 28 матчей, в которых забил 23 гола и отдал 13 результативных передач. Контракт у Неймара с парижским клубом истекает летом 2022 года.

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За Барселону Неймар играл с 2013 по 2017 год, отыграв 123 матча в чемпионате Испании, в которых отметился 68 голами. Летом 2017 года игрок перешел в ПСЖ за рекордные 222 миллиона евро.

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Все по теме:

ФК Барселона, ФК ПСЖ, Неймар, Тренсфер, Новости футбола, Жоан Гаспар.
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