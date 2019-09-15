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Воскресенье, 15.09.2019
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Двойной сейв Градецки и 4 командных гола: Боруссия Д покуражилась над Байером (Видео)

Двойной сейв Градецки и 4 командных гола: Боруссия Д покуражилась над Байером (Видео)
13:27 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Смотреть видеообзор матча 4-го тура чемпионата Германии Боруссия Дортмунд - Байер.

Боруссия Дортмунд сумела реабилитироваться перед болельщиками после неожиданного поражения в прошлом туре от Униона (1:3). "Шмели" дома обыграли другого участника Лиги чемпионов от Германии, Байер — 4:0.

Следующий матч Боруссия проведет дома против Барселоны 17 сентября в рамках первого тура Лиги чемпионов.

Боруссия Дортмунд - Байер 4:0

Голы: Алькасер, 28, Ройс, 50, 90, Геррейру, 83

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Боруссия Дортмунд: Бюрки, Хакими, Хуммельс, Аканджи, Геррейру, Дилэйни, Витцель (Вайгль, 78), Ройс, Санчо, Брандт (Азар, 61), Пако Алькасер (Бруун Ларсен, 79)

Байер: Градецки, Венделл, Та, Бендер, Бендер, Арангис (Аларио, 78), Амири (Бэйли, 46), Хавертц, Баумгартлингер, Бельараби (Диаби, 73), Фолланд

Предупреждения: Амири, Венделл, Хавертц.

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