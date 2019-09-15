Благодаря голу Имери Висенте Гомес стартовал с ничьи у руля Олимпика (Видео)

Новости спорта:Олимпик и Мариуполь расписали результативную ничью.

В седьмом туре Украинской премьер-лиги сошлись Мариуполь и Олимпик. Этот матч был первым официальным для Висенте Гомеса у руля донецкого клуба.

Хозяева благодаря голу Игоря Кирюханцева под конец первого тайма вышли вперед, однако во втором тайме гол представителя Северной Македонии Демира Имери помог Олимпику избежать поражения.

Мариуполь — Олимпик 1:1

Голы: Кирюханцев, 43 — Имери, 58

Мариуполь: Худжамов — Кирюханцев, Быков, Чоботенко, Горбунов (Яворский, 46) — Федорчук, Чех (Тищенко, 81) — Чурко, Мишнев, Топалов (Кащук, 65) — Вакула.

Олимпик: Крынский — Ксенз, Лукьянчук, Цымбалюк, Зотько, Пасич Е. — Завийский (Фабиньо, 64), Политыло, Тейшера — Имери (Пасич Г.), Матар (Джеффри, 83).

Гол Кирюханцева:

Гол Имери:

Гости могли и выиграть матч, но на 62-й минуте Сергей Политыло не забил пенальти. с его ударом справился Рустам Худжамов.

К слову, для Кирюханцева это был первый гол в карьере, а для Имери первый гол в составе Олимпика.

В следующем туре Олимпику предстоит выезд к ФК Львов, а Мариуполь поедет в Запорожье, где попытается обыграть Зарю.