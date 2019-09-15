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Барселона получает мощное усиление состава перед стартом Лиги чемпионов

Барселона получает мощное усиление состава перед стартом Лиги чемпионов
15:58 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Аргентинский суперфорвард Лионель Месси вернулся к тренировкам с Барселоной.

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси вернулся к тренировкам с основой команды после шести недель лечения травмы бедра.

Как известно, после Кубка Америки капитан блауграна вернулся в команду позже других, а главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде предоставил ему дополнительный отпуск.

Однако проблема с физической формой Месси задержала его появление в стартовавшем чемпионате Испании и аргентинец пропустил первые четыре игры сезона 2019-2020 Ла Лиги.

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В свою очередь Вальверде подтвердил, что Месси вернулся к полноценным тренировкам и присоединится к команде, которая в середине недели сыграет с дортмундской "Боруссией" в Лиге чемпионов.

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Впрочем, как сообщает испанская пресса, Месси вряд ли появится на поле в этом матче, поскольку Вальверде предпочтет пока не рисковать здоровьем лидера команды.

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ФК Барселона, Лионель Месси, Футбол, Чемпионат Испании, Новости футбола.
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