Барселона получает мощное усиление состава перед стартом Лиги чемпионов

Новости спорта:Аргентинский суперфорвард Лионель Месси вернулся к тренировкам с Барселоной.

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси вернулся к тренировкам с основой команды после шести недель лечения травмы бедра.

Как известно, после Кубка Америки капитан блауграна вернулся в команду позже других, а главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде предоставил ему дополнительный отпуск.

Однако проблема с физической формой Месси задержала его появление в стартовавшем чемпионате Испании и аргентинец пропустил первые четыре игры сезона 2019-2020 Ла Лиги.

В свою очередь Вальверде подтвердил, что Месси вернулся к полноценным тренировкам и присоединится к команде, которая в середине недели сыграет с дортмундской "Боруссией" в Лиге чемпионов.

Впрочем, как сообщает испанская пресса, Месси вряд ли появится на поле в этом матче, поскольку Вальверде предпочтет пока не рисковать здоровьем лидера команды.