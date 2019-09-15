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Блестящий гол Сенси принес Интеру третью к ряду победу в Серии А (Видео)

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Блестящий гол Сенси принес Интеру третью к ряду победу в Серии А (Видео)
14:16 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер ФК Интер

Новости спорта:Миланский Интер продолжил свою победную серию в чемпионате Италии до трех поединков.

Миланский Интер в рамках третьего тура первенства Италии встречался с Удинезе. Поединок проходил в Милане на стадионе "Сан Сиро".

Интер — Удинезе 1:0

Гол: Сенси, 44

Интер: Ханданович — Де Врей, Шкриниар, Годин — Кандрева, Барелла (Гальярдини, 46), Брозович, Сенси, Асамоа — Политано (Санчес, 79), Лукаку (Мартинес, 65).

Удинезе: Муссо — Бекао, Де Майо, Опоку — Ларсен, Уолас (Мандрагора, 81), Яяло (Барак, 71), Фофана, Сема (Пуссетто, 81), Де Поль — Лазанья.

Предупреждения: Барелла, Кандрева — Бекао

Удаление: Де Поль, 35 (неспортивное поведение).

Интер под руководством Антонио Конте прекрасно стартовал в новом сезоне Серии А, одержав уже третью к ряду победу. Победу в игре против Удинезе принес единственный гол Сенси в концовке первого тайма. Примечательно, что лучший бомбардир Интера в текущем сезоне Ромелу Лукаку не смог продолжить свою голевую серию.

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Также стоит отметить дебют в составе миланского Интера арендованного у Манчестер Юнайтед чилийского форварда Алексиса Санчеса. Он появился на поле стадиона "Сан Сиро" на 79 минуте вместо Политано.

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Победа над Удинезе позволила Интеру единолично возглавить турнирную таблицу, так как их главный конкурент Ювентус не смог в третьем туре обыграть в гостях Фиорентину.

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ФК Интер (Милан), ФК Удинезе, Серия А, Футбол, Новости футбола, Интер - Удинезе.
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