Блестящий гол Сенси принес Интеру третью к ряду победу в Серии А (Видео)

Новости спорта:Миланский Интер продолжил свою победную серию в чемпионате Италии до трех поединков.

Миланский Интер в рамках третьего тура первенства Италии встречался с Удинезе. Поединок проходил в Милане на стадионе "Сан Сиро".

Интер — Удинезе 1:0

Гол: Сенси, 44

Интер: Ханданович — Де Врей, Шкриниар, Годин — Кандрева, Барелла (Гальярдини, 46), Брозович, Сенси, Асамоа — Политано (Санчес, 79), Лукаку (Мартинес, 65).

Удинезе: Муссо — Бекао, Де Майо, Опоку — Ларсен, Уолас (Мандрагора, 81), Яяло (Барак, 71), Фофана, Сема (Пуссетто, 81), Де Поль — Лазанья.

Предупреждения: Барелла, Кандрева — Бекао

Удаление: Де Поль, 35 (неспортивное поведение).

Интер под руководством Антонио Конте прекрасно стартовал в новом сезоне Серии А, одержав уже третью к ряду победу. Победу в игре против Удинезе принес единственный гол Сенси в концовке первого тайма. Примечательно, что лучший бомбардир Интера в текущем сезоне Ромелу Лукаку не смог продолжить свою голевую серию.

Также стоит отметить дебют в составе миланского Интера арендованного у Манчестер Юнайтед чилийского форварда Алексиса Санчеса. Он появился на поле стадиона "Сан Сиро" на 79 минуте вместо Политано.

Победа над Удинезе позволила Интеру единолично возглавить турнирную таблицу, так как их главный конкурент Ювентус не смог в третьем туре обыграть в гостях Фиорентину.