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Президент Реала: Прошлый сезон получился не таким, каким хотели

Президент Реала: Прошлый сезон получился не таким, каким хотели
16:40 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Флорентино Перес прокомментировал последние результаты мадридского Реала в чемпионате Испании.

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес поделился мнением о команде.

«Прошлый сезон получился не таким, каким хотели. Нужно понимать, что эта команда выиграла всё, но мы действительно испытывали недостаток в интенсивности, необходимой для поддержания нашего уровня.

Не сомневаюсь, что мы это изменим. Нужно внести необходимые изменения, и наша задача — продолжать побеждать в усложняющейся и конкурентной ситуации. Мы должны снова быть голодны до побед.

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Мы приложили немало усилий, чтобы создать команду победителей. 23 сентября состоится церемония вручения наград ФИФА. Девять наших игроков номинированы на попадание в команду года.

В «Реале» выступают футболисты, которые многое выиграли, которые выиграли всё. Они заслуживают нашей любви и уважения», — приводит слова Переса Marca.

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ФК Реал, Футбол, Чемпионат Испании, Флорентино Перес, Новости футбола.
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