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Борнмут разбил Эвертон в поединке 5-го тура чемпионата АПЛ (Фото)

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Борнмут разбил Эвертон в поединке 5-го тура чемпионата АПЛ (Фото)
18:06 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Один из главный претендентов на еврокубковые места в АПЛ Эвертон проиграл Борнмуту в гостевом матче пятого тура первенства Англии.

В первом матче воскресного игрового дня АПЛ Борнмут принимал Эвертон. "Вишенки" смогли открыть счет в середине тайма, но на перерыв команды ушли при равенстве на табло — Кальверт-Льюин восстановил паритет.

Впрочем, в середине второго тайма Борнмут своего добился. Голы Каллума Уилсона и Фрэйзера уложили "ирисок" на лопатки.

Борнмут — Эвертон 3:1

Голы: К. Уилсон, 23, 72, Фрэйзер, 67 — Кальверт-Льюин, 44

Борнмут: Рамсдейл — Стэйси, С. Кук, Аке, Рико (Мефам, 90+4) — Х. Уилсон (Фрэйзер, 57), Биллинг, Л. Кук (Лерма, 77), Кинг — Соланке, К. Уилсон.

Эвертон: Пикфорд — Коулмэн, Кин, Мина, Динь — Шнайдерлин, Делф — Ришарлисон (Уолкотт, 81), Сигурдссон (Кин,, 71), Ивоби — Кальверт-Льюин (Бернард, 71).

Предупреждения: Делф, Динь, Ришарлисон, Шнайдерлин.

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Борнмут, набрав семь очков, поднялся на 8-е место в турнирной таблице АПЛ. Эвертон (7) — на 11-м месте.

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ФК Эвертон, Футбол, АПЛ, ФК Борнмут, Чемпионат Англии, Новости футбола.
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