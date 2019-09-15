Лидер Тоттенхэма выразил надежду перебраться в мадридский Реал

Новости спорта:Атакующий полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен надеется перейти из Тоттенхэма в мадридский Реал.

Уже в конце этого сезона срок действия соглашения Кристиана Эриксена с Тоттенхэмом подойдет к концу. Интерес к полузащитнику проявлял Реал, но переход не состоялся.

Как сообщает Sky Sports со ссылкой на Marca, датчанин надеется, что "галактикос" вернутся за ним в зимнее трансферное окно.

"Шпоры" пытаются сохранить Кристиана Эриксена, который в прошлом сезоне провел 51 поединок, забив 10 голов и сделав 17 ассистов.

Датский полузащитник мог перебраться в Реал уже эти летом, но Зинедин Зидан отказался от этого трансфера в надежде заполучить Погба.