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Лидер Тоттенхэма выразил надежду перебраться в мадридский Реал

Лидер Тоттенхэма выразил надежду перебраться в мадридский Реал
18:54 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Атакующий полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен надеется перейти из Тоттенхэма в мадридский Реал.

Уже в конце этого сезона срок действия соглашения Кристиана Эриксена с Тоттенхэмом подойдет к концу. Интерес к полузащитнику проявлял Реал, но переход не состоялся.

Как сообщает Sky Sports со ссылкой на Marca, датчанин надеется, что "галактикос" вернутся за ним в зимнее трансферное окно.

"Шпоры" пытаются сохранить Кристиана Эриксена, который в прошлом сезоне провел 51 поединок, забив 10 голов и сделав 17 ассистов.

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Датский полузащитник мог перебраться в Реал уже эти летом, но Зинедин Зидан отказался от этого трансфера в надежде заполучить Погба.

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ФК Реал, ФК Тоттенхэм, Футбол, Новости футбола, Кристиан Эриксен.
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