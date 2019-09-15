Болонья одержала феерическую победу над Брешией в третьем туре Серии А

Новости спорта:В рамках третьего тура чемпионата Италии по футболу Болонья в гостях победила Брешию.

«Болонья» обыграла «Брешию» в матче 3-го тура чемпионата Италии. Встреча проходила на стадионе «Марио Ригамонти» в городе Брешия. Итоговый счёт матча — 4:3.

Хозяева уже к 19-й минуте выигрывали со счётом 2:0 благодаря дублю Альфредо Доннаруммы. На 36-й минуте Маттья Бани один гол отыграл. Однако через 6 минут Андреа Кистана забил третий мяч в ворота «Болоньи».

Тем не менее после перерыва гостям удалось не только сравнять счёт, но и вырвать победу. Результативными ударами в их составе отметились Родриго Паласио, Стефано Денсвил и Риккардо Орсолини.

В параллельных матчах «Кальяри» в гостях обыграл «Парму» со счётом 3:1, а СПАЛ уже в компенсированное арбитром время вырвал победу во встрече с «Лацио» (2:1).