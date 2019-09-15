Анчелотти хочет подписать новый контракт с лидером атаки Наполи

Новости спорта:Бельгийский форвард Наполи Дрис Мертенс близок к продлению своего соглашения с неаполитанским клубом.

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти хочет, чтобы клуб подписал с нападающим Дрисом Мертенсом новый контракт, сообщает итальянская пресса.

Бельгиец забил оба мяча в победном поединке с "Сампдорией" (2:0) в субботу и итальянский специалист предупредил клуб, чтобы он не допустил ухода футболиста. Как известно, действующее соглашение Мертенса с "Наполи" подойдет к концу будущим летом и он может покинуть команду в качестве свободного агента.

"Мы должны поторопиться с новым контрактом, - заявил Анчелотти на пресс-конференции. - Мы должны действовать быстро, поскольку срок действия его контракта истекает через девять месяцев".

Напомним, что Мертенс перешел в "Наполи" из "ПСВ" в июне 2013 года. Его трансфер обошелся итальянскому клубу в 10 миллионов евро.