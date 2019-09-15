Героический сейв Мерета и дубль Мертенса приносят Наполи победу над Сампдорией (Видео)

Новости спорта:Наполи под руководством Карло Анчелотти в домашнем поединке третьего тура Серии А уверенно переиграл Сампдорию.

В третьем туре чемпионата Италии по футболу среди команд элитного дивизиона Наполи встречался с Сампдорией. Матч проходил на стадионе "Сан-Паоло".

Наполи – Сампдория 2:0

Голы: Мертенс, 13, 67

Наполи: Мерет, Максимович, Ди Лоренцо, Кулибали, Мариу Руй, Эльмас (Инсинье, 76), Зелински, Кальехон, Фабиан Руис, Лосано (Льоренте, 65), Мертенс (Юнес, 80)

Сампдория: Аудеро, Берешиньски, Мурильо, Феррари, Мурру, Ригони (Депаоли, 79), Линетти, Капрари (Габбьядини, 68), Экдаль, Реджини (Лерис, 66), Квальярелла

Предупреждения: Максимович, Феррари, Фабиан Руис, Капрари.

Подопечные Карло Анчелотти одержали уверенную победу над Сампдорией благодаря двум голам Дриса Мертенса. Бельгиец отличился по разу в каждом из таймов игры. В первой половине встречи Мертенс отозвался на передачу Ди Лоренцо и вколотил мяч в сетку ворот Аудеро на 17 минуте встречи. Затем Сампдория создала несколько опасных моментов у ворот Наполи, но героическая игра вратаря неаполитанцев Мерета позволила команде Анчелотти сохранить преимущество в счете.

Во второй половине игры Наполи держал все время в напряжении оборону Сампдории, создавая регулярно опасные моменты у ворот гостей и на 67 минуте матча защита подопечных Ди Франческо во второй раз дала сбой и Мертенс смог записать себе в актив дубль в этом противостоянии, забив с передачи испанского форварда Фернандо Льоренте.

Победа Наполи позволила закрепиться вверху турнирной таблицы после трех сыгранных туров. В активе команды из Неаполя 6 очков. Ситуация у Сампдории совсем печальная. Команда Ди Франческо идет на последней строчке, проиграв все три стартовых игры итальянского первенства.

В следующем туре Наполи ждет поединок против Лечче в гостях, а Сампдория сыграет против Торино.

Кроме того, стоит отметить, что команда Анчелотти во вторник на своем поле будет принимать Ливерпуль в рамках первого тура Лиги чемпионов УЕФА.