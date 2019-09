Нет, это не Неймар: феноменальный гол рабоной Захави на 90-й минуте игры (Видео)

В матче 24-го тура чемпионата Китая «Гуанчжоу Фули» принимал «Тяньцзинь Цюанцзянь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Дублем в этой встрече отметился израильский нападающий «Гуанчжоу Фули» Эран Захави. На последней минуте основного времени встречи форвард забил победный гол эффектным ударом рабоной.

Look at Zahavi rambona which won the game in the final minoof Chinese leaguehttps://t.co/qAHUvOwFdX

— K girl (@barcasister) September 14, 2019