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СПАЛ одержал волевую победу над Лацио в Серии А (Видео)

СПАЛ одержал волевую победу над Лацио в Серии А (Видео)
19:56 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Римский Лацио неожиданно проиграл в гостях СПАЛу в матче третьего тура чемпионата Италии по футболу.

Во встрече третьего тура Лацио пожаловал в гости к СПАЛ, который еще не набирал очки в текущем розыгрыше Серии А. Команды до 63-й минуты успели обменяться голами. "Орлы" пытались вырвать победу в конце матча, но умудрились пропустить.

СПАЛ — Лацио 2:1

Голы: Петанья, 63, Куртич, 85 — Иммобиле, 17 (с пенальти)

СПАЛ: Бериша — Ционек, Викари, Томович (Фелипе, 80) — Д`Алессандро (Сала, 73), Мурджиа, Миссироли, Куртич, Река (Стрефецца, 62) — Петанья, Ди Франческо.

Лацио: Стракоша — Патрик (Вавро, 48), Ачерби, Раду — Лаццари, Пароло, Лейва (Милинкович-Савич, 68), Луис Альберто, Лулич — Кайседо (Корреа, 68), Иммобиле.

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Предупреждения: Томович, Миссироли, Стрефецца, Фелипе — Патрик, Раду, Ачерби.

Данный результат несколько отбросил Лацио от группы лидеров, а хозяева поля наконец-то смогли набрать баллы.

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ФК Лацио, Футбол, Чемпионат Италии, Новости футбола, ФК СПАЛ.
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