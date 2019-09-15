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Лидер Барселоны: Нельзя сравнивать Стерлинга и Месси

Лидер Барселоны: Нельзя сравнивать Стерлинга и Месси
20:50 Сегодня Телеграф football24.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Один из лидеров Барселоны Серхио Бускетс поделился своим мнением о вингере Ман Сити Рахиме Стерлинге и Лионеле Месси.

Полузащитник каталонской Барселоны Серхио Бускетс высоко оценил потенциал вингера Манчестер Сити Рахима Стерлинга.

"Стерлинг – отличный игрок с большим потенциалом, но сравнивать его с Месси – это слишком. Кроме того, это не очень хорошо для Рахима.

Они оба играют очень большую роль в своих клубах. Стерлинг может оказать большое влияние на сборную Англии", –- цитирует Бускетса Mirror.

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К слову, Рахим перешел в Манчестер Сити из Ливерпуля в середине июля 2015 года. Сумма трансфера составила около 65 млн. В нынешнем сезоне Стерлинг забил 8 мячей в 8 матчах за клуб и национальную команду Англии.

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ФК Барселона, Лионель Месси, Футбол, Серхио Бускетс, Рахим Стерлинг, Новости футбола.
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