Лидер Барселоны: Нельзя сравнивать Стерлинга и Месси

Новости спорта:Один из лидеров Барселоны Серхио Бускетс поделился своим мнением о вингере Ман Сити Рахиме Стерлинге и Лионеле Месси.

Полузащитник каталонской Барселоны Серхио Бускетс высоко оценил потенциал вингера Манчестер Сити Рахима Стерлинга.

"Стерлинг – отличный игрок с большим потенциалом, но сравнивать его с Месси – это слишком. Кроме того, это не очень хорошо для Рахима.

Они оба играют очень большую роль в своих клубах. Стерлинг может оказать большое влияние на сборную Англии", –- цитирует Бускетса Mirror.

К слову, Рахим перешел в Манчестер Сити из Ливерпуля в середине июля 2015 года. Сумма трансфера составила около 65 млн. В нынешнем сезоне Стерлинг забил 8 мячей в 8 матчах за клуб и национальную команду Англии.