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Рома - Сассуоло: дебютный гол Мхитаряна и победа римлян в ярком матче (Видео)

Рома - Сассуоло: дебютный гол Мхитаряна и победа римлян в ярком матче (Видео)
21:05 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Римская Рома одержала яркую победу над Сассуоло в поединке третьего тура чемпионата Италии по футболу.

«Рома» обыграла «Сассуоло» в матче 3-го тура чемпионата Италии. Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико». Итоговый счёт матча — 4:2.

Рома — Сассуоло 4:2

Голы: Кристанте, 12, Джеко, 20, Мхитарян, 22, Клюйверт, 33 — Берарди, 53, 72

Рома: Лопес — Флоренци (Спинаццола, 73), Манчини, Фасио, Коларов — Кристанте, Верету — Клюйверт (Дзаньоло, 72), Пеллегрини (Пасторе, 84), Мхитарян — Джеко.

Сассуоло: Консильи — Марлон, Кирикеш, Феррари, Пелузо (Мюлдур, 70) — Дункан, Обьянг (Траоре, 84), Локателли (Толян, 46) — Берарди — Капуто, Дефрель.

Предупреждения: Пеллегрини — Обьянг, Толян.

Все свои голы хозяева забили до перерыва. На 12-й минуте счёт открыл Бриан Кристанте. Ещё через семь минут забитым мячом отметился Эдин Джеко. На 22-й минуте гол в дебютной игре за римлян забил армянский полузащитник Генрих Мхитарян. На 33-й минуте четвёртый мяч в ворота гостей отправил Джастин Клюйверт. Интересно, результативные передачи Кристанте, Мхитаряну и Клюйверту отдал Лоренцо Пеллегрини.

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После перерыва «Сассуоло» удалось два мяча отыграть. Дублем в составе гостей отметился Доменико Берарди.

В турнирной таблице Серии А «Рома» поднялась на 7-е место (5 очков), «Сассуоло» занимает 12-е место (3).

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ФК Рома, Серия А, Футбол, Чемпионат Италии, Новости футбола, ФК Сассуоло.
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