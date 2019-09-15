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Чумовой гол Сапаты на 95-й минуте принес Аталанте победу над Дженоа (Видео)

Чумовой гол Сапаты на 95-й минуте принес Аталанте победу над Дженоа (Видео)
15:46 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Аталанта украинца Руслана Малиновского сумела победить Дженоа в тяжелом матче третьего тура Серии А.

В матче 3-го тура итальянской Серии А «Дженоа» принимал «Аталанту». Встреча прошла в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Дженоа – Аталанта 1:2

Голы: Кришито, 90+1 (с пенальти) — Муриэль, 64 (с пенальти), Сапата, 90+5.

Дженоа: Раду – Ромеро, Сапата, Кришито – Гильоне (Анкерсен, 82), Лерагер, Радованович (Сапонара, 70), Шене, Баррека (Пандев, 82) – Куаме, Пинамонти.

Аталанта: Голлини – Толой, Джимсити, Масьелло – Хатебур, Фройлер, Пашалич (Де Роон, 56), Госенс – Гомес – Иличич (Муриэль, 60), Сапата.

Предупреждения: Ромеро, Сапата, Пандев – Масьелло, Иличич, Хатебур.

 

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Автором первого гола стал нападающий «Аталанты» Луис Мурьель, реализовавший пенальти в середине второго тайма. На 91-й минуте защитник «Дженоа» Доменико Кришито сравнял счёт, реализовав удар с 11-метровой отметки. Спустя четыре минуты форвард гостей Дуван Сапата забил победный мяч.

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«Аталанта», набрав 6 очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, «Дженоа» (4) — девятое.

В 4-м туре «Дженоа» 20 сентября на выезде встретится с «Кальяри», а «Аталанта» 22 сентября дома сыграет с «Фиорентиной».

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ФК Дженоа, Серия А, ФК Аталанта, Футбол, Чемпионат Италии, Новости футбола, Руслан Малиновский.
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