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Ньюкасл готовит новый контракт для своего голкипера

Ньюкасл готовит новый контракт для своего голкипера
21:20 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Словацкий вратарь Мартин Дубравка близок к заключению нового контракта с Ньюкаслом.

Голкипер Мартин Дубравка заявил, что близок к заключению нового контракта с "Ньюкасл Юнайтед".

"Я счастлив здесь, - цитирует словацкого легионера ChronicleLive. - С тех пор как я приехал в Ньюкасл, люди относились ко мне очень хорошо. Могу сказать, что чувствую себя здесь как дома.

Я рад, что клуб думает о том, чтобы я остался. Я могу остаться здесь на более длительный срок. Это большая честь для меня. Надеюсь, мы сможем сохранить наших игроков, наших лидеров, и мы можем опираться на них. Сейчас мы ведем переговоры с клубом. Я близок к тому, чтобы продлить соглашение".

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Напомним, что в январе 2017 года пражская "Спарта" отдала Дубравку в аренду в "Ньюкасл Юнайтед", который выкупил его по окончании сезона, подписав с ним контракт до 2022 года.

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ФК Ньюкасл, Футбол, АПЛ, Чемпионат Англии, Новости футбола, Мартин Дубравка.
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