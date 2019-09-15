Двух голов Обамеянга не хватило Арсеналу, чтобы обыграть Уотфорд (Фото)

Новости спорта:Лондонский Арсенал упустил победу над Уотфордом в рамках пятого тура первенства Англии по футболу.

В матче 5-го тура чемпионата Англии «Уотфорд» и «Арсенал» сыграли вничью со счётом 2:2. Встреча прошла в Уотфорде на стадионе «Викарэйдж Роуд». Обслуживал матч арбитр Энтони Тейлор.

Уотфорд — Арсенал 2:2

Голы: Клеверли, 53, Перейра, 81 (с пенальти) — Обамеянг, 21, 32

Уотфорд: Фостер, Доусон, Фемения, Холебас (Янмат, 78), Кабаселе, Капу, Дукуре, Хьюз (Перейра, 63), Клеверли, Грей (Сарр, 54), Деулофеу

Арсенал: Лено, Давид Луиз, Колашинац, Папастатопулос, Мэйтленд-Найлз, Себальос (Уиллок, 60), Озил (Нельсон, 71), Джака, Гендузи (Торрейра, 67), Пепе, Обамеянг

Предупреждения: Колашинац, Холебас, Гендузи, Фемения, Лено, Капу.

Счёт был открыт на 21-й минуте. Автором гола стал Пьер-Эмерик Обамеянг, которому ассистировал Зеад Колашинац. Через некоторое время Обамеянг увеличил преимущество лондонского клуба, оформив дубль. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Эйнсли Мэйтленд-Найлс.

На 53-й минуте разрыв в счёте сократил Том Клеверли с передачи Жерара Деулофеу. В концовке «Уотфорд» от поражения спас Роберто Перейра, который реализовал пенальти.

«Арсенал», набрав 8 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Уотфорд» (2) — на последнем, 20-м месте в таблице.