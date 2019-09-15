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Месси начал переговоры с клубом Бекхэма

Месси начал переговоры с клубом Бекхэма
21:51 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Главная звезда каталонской Барселоны Лионель Месси в ближайшем будущем может перебраться в чемпионат США.

Отец форварда «Барселоны» Лионеля Месси встретился со спортивным директором клуба MLS «Интер Майами» Полом Макдонохом, сообщает The Sun.

Согласно информации источника, встреча состоялась вчера, 14 сентября, в Лондоне. На ней стороны обсуждали возможный переход 32-летнего нападающего сине-гранатовых в «Интер Майами», владельцем которого является Дэвид Бекхэм.

В прошедшем сезоне Лионель провёл 50 матчей за «Барселону», в которых забил 51 мяч и отдал 22 результативные передачи. В нынешнем сезоне Месси ещё не сыграл ни одного матча, так как продолжает восстанавливаться после травмы икроножной мышцы.

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Месси является 10-кратным чемпионом Испании, победителем Лиги чемпионов, обладателем Кубка и Суперкубка Испании. 11 раз был признан лучшим игроком года в Аргентине. Входит в список 50 лучших футболистов Лиги чемпионов УЕФА за последние 20 лет.

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Лионель Месси, МЛС, Футбол, Чемпионат США, Новости футбола, ФК Интер Майами.
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