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Реал может заменить Зидана выдающимся наставником из АПЛ

Реал может заменить Зидана выдающимся наставником из АПЛ
22:24 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Немецкий специалист Юрген Клопп может возглавить один из грандов испанского футбола.

«Реал» и «Барселона» заинтересованы в услугах главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, сообщает AS.

Согласно информации источника, 52-летний специалист рассматривается «сливочными» и сине-гранатовыми в качестве приоритетного кандидата на замену своим наставникам — Зинедину Зидану и Эрнесто Вальверде соответственно. Испанские гранды изучают возможность приглашения немца ввиду своих не лучших выступлений в текущем сезоне.

В 4 турах Примеры «Реал» набрал 8 очков, «Барселона» — 7.

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Клопп возглавил «Ливерпуль» в октябре 2015 года. За время работы на «Энфилде» он выиграл с командой два трофея — Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Контракт немца с «Ливерпулем»рассчитан до лета 2022 года. Ранее он также тренировал «Майнц» и дортмундскую «Боруссию».

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ФК Реал, ФК Барселона, ФК Ливерпуль, Футбол, Юрген Клопп, Новости футбола.
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